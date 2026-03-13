Подробно търсене

Мидтиланд надигра Нотингам с гол на корееца Чо в Лига Европа

Мирослав Димитров
Jacob King/PA via AP
Лондон,  
13.03.2026 00:14
 (БТА)

Нотингам Форест претърпя загуба с 0:1 от Мидтиланд в първия мач от осминафиналите на Лига Европа. На „Сити Граунд“ в Англия единственото попадение  отбеляза корейският нападател Гуе-Сун Чо в 80-ата минута.

Селта Виго завърши наравно 1:1 с Олимпик Лион в   Испания. Защитникът Хави Руеда откри резултата в 25-ата минута. Гостите изравниха в края на второто полувреме благодарение на гол на нападателя Ендрик, който е в Лион под наем от Реал Мадрид. Испанският отбор остана в намален състав в 55-ата минута нататък, след като халфът Борха Иглесиас получи червен картон.

Ференцварош, който елиминира Лудогорец в предишния етап, победи Брага с 2:0 на стадион „Групама“ в Будапеща.

Полузащитникът Габи Каниховски откри резултата в 32-ата минута, а в края на второто полувреме нападателят Лени Джоузеф удвои преднината на домакините.

Генк победи Фрайбург с 1:0 с гол на защитника Закари Уад в 24-ата минута.

Реваншите ще се играят след седмица.

Първи осминафинални срещи в турнира Лига Европа:

Болоня - Рома - 1:1
Лил - Астън Вила - 0:1
Панатинайкос - Бетис - 1:0
Щутгарт - Порто - 1:2

Генк - Фрайбург - 1:0
Нотингам - Мидтиланд - 0:1
Селта Виго - Лион - 1:1
Ференцварош - Брага - 2:0

/МД/

