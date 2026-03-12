Подробно търсене

ЦСКА спечели титлата в първенството по хокей на лед след 11-годишна пауза

Мирослав Димитров
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
12.03.2026 23:03
 (БТА)

ЦСКА завоюва титлата от шампионата на България по хокей на лед при мъжете. "Червените" спечелиха и втория мач от финалната серия срещу Ирбис със 7:4 (3:0, 1:0, 3:4) и триумфираха като шампиони с 2:0 победи. В първата среща във вторник ЦСКА спечели с 3:2.

"Червените" поведоха с 3:0 още в първата третина, а във втората добавиха още едно попадение за 4:0.

Ирбис успя да се върне в мача в последната част, когато след три последователни гола намали изоставането си само до един гол. ЦСКА не допусна обрат, като успя да увеличи разликата за крайното 7:4. За ЦСКА четири гола отбеляза капитанът Иван Ходулов, а по един добавиха Ангел Джоров, Алекс Стоилов и Никола Чальов. За Ирбис точни бяха В.Диков, К.Диков, Е.Залеев, М.Василев.

Титлата е първа за ЦСКА след 11-годишна пауза.

 

/МД/

