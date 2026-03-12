Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок

site.btaАрманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок
Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис от Швеция постави нов световен рекорд в овчарски скок. Той прескочи 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него, Mondo Classic 2026.
Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със забележима разлика и за 15-и път в кариерата си направи поправка на световния рекорд.
Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5.90 м.
/МД/
