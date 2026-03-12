Подробно търсене

Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок

Мирослав Димитров
AP, Sweden's Armand Duplantis reacts after clearing 6.31 meters for a men's indoor pole vault world record at the Mondo Classic pole vault gala, Thursday, March 12, 2026, in Uppsala, Sweden. (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)
Упсала,  
12.03.2026 22:42
 (БТА)

Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис от Швеция постави нов световен рекорд в овчарски скок. Той прескочи 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него, Mondo Classic 2026.

Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със забележима разлика и за 15-и път в кариерата си направи поправка на световния рекорд.

Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5.90 м.

/МД/

