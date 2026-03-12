Подробно търсене

Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри в в Милано-Кортина

Мирослав Димитров
Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри в в Милано-Кортина
Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри в в Милано-Кортина
Снимка: Красимир Николов/БТА
Кортина д'Ампецо,  
12.03.2026 17:15
 (БТА)

Стела Янчовичина зае 16-то място в днешния гигантски слалом на Паралимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Състезанието се проведе на легендарната писта "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо.

Българката финишира с време 3:23.04 минути с изоставане от 1:00.62 минута след победителката Ебба Аарсьое

На 14-ти март е и дисциплината слалом, в която българската скиорка ще стартира.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:24 на 12.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация