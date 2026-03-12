Подробно търсене

Ламин Ямал не тренира с Барселона, Ерик Гарсия се готви по специална програма

Христо Бонински
Ламин Ямал не тренира с Барселона, Ерик Гарсия се готви по специална програма
Ламин Ямал не тренира с Барселона, Ерик Гарсия се готви по специална програма
Снимка: AP Photo/Jon Super
Барселона,  
12.03.2026 16:59
 (БТА)

Звездата на Барселона Ламин Ямал не тренира тази сутрин с отбора на Барселона на първото занимание след равенството с Нюкасъл в Шампионската лига (1:1), в което испанският национал изравни от дузпа, пише вестник "Мундо Депортиво". Младият нападател не се чувства добре, според медията, но не е под съмнение за мача със Севиля в неделя в Ла Лига и се очаква да играе.

Ерик Гарсия, който не игра на "Сейнт Джемсис Парк" заради контузия, се готви по специална програма и вероятно няма да е в състава за уикенда, но целта е да бъде готов за реванша срещу Нюкасъл в средата на следващата седмица.

В тренировката на тима на Ханзи Флик се включиха младите таланти от академията на Барса Едер Алер, Томи Маркес и Алваро Кортес, както и Шави Еспарт, който вече записа дебют за каталунците в мача срещу английския отбор. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:26 на 12.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация