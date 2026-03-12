Подробно търсене

Шампионът Марица (Пловдив) победи Драгоман и завърши без загуба редовния сезон в Националната волейболна лига за жени

Димитър Петков
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков, Архив
Пловдив,  
12.03.2026 17:18
 (БТА)

Шампионът Марица (Пловдив) победи Драгоман с 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) гейма като домакин в среща от 18-ия кръг, който е последен от редовния сезон в Националната волейболна лига.

Така "жълто-сините" влизат в плейофите без загуба в първата фаза на шампионата, в която записаха 18 поредни победи и събраха пълен актив от 54 точки. Отборът на Драгоман завършва на седмата позиция с 20 точки. 

Състезателките на Ахметджан Ершимшек взеха инициативата още в началните минути и поведоха с 13:5. След това те уверено поддържаха аванса си за крайното 25:16 в първия гейм.

Втората част бе решена с добра серия на шампионките, които след 8:5 взеха 11 последователни разигравания за 19:5 и затвориха гейма с 25:11. 

Третата част вървеше равностойно до 9:9, когато Марица постепенно започна да трупа преднина, достигнала 8 точки при 19:11. Мачът приключи с ас на Цветелина Петрова за 25:17. 

В четвъртфиналните плейофи Марица ще се изправи срещу осмия в класирането тим на Славия, докато Драгоман ще премери сили с втория в подреждането Левски. 

Първенство на България по волейбол за жени, срещи от 18-ия кръг:

Левски София - Варна ДКС - 3:0 (25:11, 25:18, 25:15)
Марица - Драгоман - 3:0 (25:16, 25:11, 25:17)

по-късно днес:
Марица 2022 - ЦПВК
Миньор Перник - ЦСКА
Славия - Дея спорт


временно класиране:
 1. Марица        18  18   0   54:2    54 точки
 2. Левски София  18  15   3   46:16   44
 3. ЦПВК          17  13   4   42:19   38
 4. ЦСКА          17  10   7   35:23   32
 5. Марица 2022   17  10   7   34:27   29
 6. Миньор        17   7  10   28:35   22
 7. Драгоман      18   7  11   26:39   20
 8. Славия 2017   17   5  12   22:41   15
 9. Дея спорт     17   2  15   11:45    7
10. Варна ДКС     18   0  18    3:54    0

/ХБ/

