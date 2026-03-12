Шампионът Марица (Пловдив) победи Драгоман и завърши без загуба редовния сезон в Националната волейболна лига за жени

Шампионът Марица (Пловдив) победи Драгоман с 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) гейма като домакин в среща от 18-ия кръг, който е последен от редовния сезон в Националната волейболна лига.

Така "жълто-сините" влизат в плейофите без загуба в първата фаза на шампионата, в която записаха 18 поредни победи и събраха пълен актив от 54 точки. Отборът на Драгоман завършва на седмата позиция с 20 точки.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек взеха инициативата още в началните минути и поведоха с 13:5. След това те уверено поддържаха аванса си за крайното 25:16 в първия гейм.

Втората част бе решена с добра серия на шампионките, които след 8:5 взеха 11 последователни разигравания за 19:5 и затвориха гейма с 25:11.

Третата част вървеше равностойно до 9:9, когато Марица постепенно започна да трупа преднина, достигнала 8 точки при 19:11. Мачът приключи с ас на Цветелина Петрова за 25:17.

В четвъртфиналните плейофи Марица ще се изправи срещу осмия в класирането тим на Славия, докато Драгоман ще премери сили с втория в подреждането Левски.

Първенство на България по волейбол за жени, срещи от 18-ия кръг:

Левски София - Варна ДКС - 3:0 (25:11, 25:18, 25:15) Марица - Драгоман - 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) по-късно днес: Марица 2022 - ЦПВК Миньор Перник - ЦСКА Славия - Дея спорт временно класиране: 1. Марица 18 18 0 54:2 54 точки 2. Левски София 18 15 3 46:16 44 3. ЦПВК 17 13 4 42:19 38 4. ЦСКА 17 10 7 35:23 32 5. Марица 2022 17 10 7 34:27 29 6. Миньор 17 7 10 28:35 22 7. Драгоман 18 7 11 26:39 20 8. Славия 2017 17 5 12 22:41 15 9. Дея спорт 17 2 15 11:45 7 10. Варна ДКС 18 0 18 3:54 0