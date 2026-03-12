Подробно търсене

Атанас Василев
БФС смени един от ВАР-съдиите на мача Лудогорец – ЦСКА, който ще се играе на 14-и март
БТА, Видео система ВАР (Видео асистент рефер) - VAR - лого
София,  
12.03.2026 16:59
 (БТА)

Съдийската комисия при БФС направи промяна в нарядите за двубоя от 26-ия кръг на efbet Лига между отборите на ПФК Лудогорец (Разград) и ЦСКА (София), който ще се играе 14 март 2026 година (събота).

На мястото на асистент-ВАР съдията Мартин Иванов Марков е назначен Тодор Недялков Киров от Варна.

Така пълното назначение за дербито на кръга в елита изглежда по следния начин:

ПФК Лудогорец - ЦСКА (София)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов А-ВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Кольо Димитров Данев

/АВ/

