Ива Кръстева
Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнир по тенис от сериите „Чалънджър“ в Гърция
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Херсонисос, Гърция,  
12.03.2026 13:08 | ОБНОВЕНА 12.03.2026 17:00
 (БТА)

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин постигна четвърта поредна победа на сингъл. Нестеров спечели със 7:6(6), 6:2 срещу третия поставен и номер 246 в световната ранглиста Том Генч (Германия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Националът навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него той пропусна три сетбола, но от четвъртата си възможност го спечели с 10:8 точки. Българинът доминира във втората част и със серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 триумфира с успеха.

Преди този мач Нестеров постигна още две победи в квалификациите и една в основната схема. С представянето си до момента той си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която е под номер 477 през тази седмица. За място на полуфиналите той ще играе срещу Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов.

Българинът се класира и за полуфиналите на двойки. Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) се наложиха с 3:6, 6:2, 10:4 над четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия). Те поведоха с 9:4 в шампионския тайбрек и от първия си мачбол стигнаха до победата.

За място на финала двамата ще играят срещу Константин Битун Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка). Предната седмица Нестеров и Овчаренко победиха двойката Кузмин и Хенинг на друг турнир в Гърция.

/ИК/

