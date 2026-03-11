Аржентинският футболен гранд Бока Хуниорс обяви, че ще започне разширяване на стадиона си „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

site.btaАржентинският футболен гранд Бока Хуниорс обяви, че ще започне разширяване на стадиона си „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места
Аржентинският футболен гигант Бока Хуниорс представи днес проект за разширяване на стадиона си „Ла Бомбонера", който е на стойност между 50 и 60 милиона американски долара и трябва да увеличи капацитета до 80 хиляди места. В момента трибуните побират 57 хиляди души.
Решението на Бока Хуниорс е следствие на представения от големия местен съперник Ривър Плейт проект за увеличаването на техния стадион „Ел Монументал“. Този ремонт, който Бока Хуниорс планира, е най-големият в цялата 90-годишна история на съоръжението.
„Стадион „Ла Бомбонера“ не се мести, не се строи и нов стадион. Той ще се разширява, като се зачита и уважава неговата идентичност. И си остава на същото място в квартал Ла Бока“, обясни „жълто-синият“ клуб в специално съобщение до медиите и обществеността, в което представи и резюмето на проекта по надграждането на легендарния стадион.
Стадионът „Алберто Х. Армандо“, както е истинското име, е наричан и „Ла Бонбонера“ масово заради приликата си с кутия с маршмелоу. А решението да се прави ремонтът е след дългогодишно искане на феновете на клуба. В момента по-малко от половината от 126 000 активни членове могат да посещават мачове от лигата и международните турнири. За останалите фенове, които не са членове, достъпът е забранен, тъй като няма места.
Преди два месеца Ривър Плейт обяви планове за изграждане на покрив на стадиона си и разширяване на капацитета до над 100 000 в подготовка да приеме и мачове от Световното първенство през 2030 г. Мястото ще бъде домакин на мачове от този турнир, който за първи път в историята ще има шест съ-организатори на три различни континента: Аржентина, Парагвай и Уругвай от Северна и Южна Америка; Испания и Португалия от Европа; и Мароко от Африка.
Бока обяви, че работата ще започне по време на Световното първенство през 2026 г. и ще отнеме поне две години. Клубът е известен с това, че е дал път в професионалния футбол на един от най-великите футболисти в света изобщо – Диего Марадона, който пристига в Бока от малкия Архентинос Хуниорс.
/АВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина