Защитникът на Славия Жордан Варела получи разрешение да играе за националния отбор на Кабо Верде

Защитникът на българския Славия Жордан Варела получи разрешение да играе за националния отбор на Кабо Верде, съобщават от футболната федерация на страната. От ФИФА окончателно позволиха на родения във Франция футболист да промени спортната си националност.

Варела премина в Славия през септември 2024 година, когато начело на "белите" беше Златомир Загорчич. Бранителят има 41 мача, 3 гола и 1 асистенция за столичани.

23-годишният ляв краен защитник дебютира в контролата на Кабо Верде срещу Малайзия през май 2025 година. В края на март "сините акули" ще играят приятелски мачове с Финландия и Чили, които са част от от подготовката за Мондиал 2026. В група "Н" на шампионата в Северна Америка през лятото Кабо Верде ще играе срещу Уругвай, Саудитска Арабия и европейския шампион Испания.

Жордан Варела е бивш капитан на френския национален отбор до 20 години.