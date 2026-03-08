Черно море Тича победи Локомотив Пловдив в НБЛ

Среща от 23-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ):

Черно море Тича – Локомотив Пловдив 79:76 (19:17, 18:27, 22:13, 20:19)

Зала „Христо Борисов“;

Зрители - 800;

Съдии – Калоян Костов, Димитър Георгиев и Константин Русев;

Черно море Тича победи Локомотив Пловдив със 79:76 в среща от 23-тия кръг на Националната баскетболна лига, която бе и повторение на финала за Купата на България.

В герой за домакините се превърна гардът Джелани Уотсън-Гейл, който реализира победния кош 2.6 секунди преди края. За варненци Георги Боянов вкара 15 точки, а Уотсън-Гейл и Николай Стоянов реализираха по 14 точки. За Локомотив Грант Стингълтън отбеляза 19 точки, а Шоу Андерсън добави 16.

Домакините започнаха по-добре срещата и успяха да поведат с 6:0, но допуснаха изравняване при 8:8, след което Локомотив Пловдив успя да поведе. Играчите на Черно море Тича успяха да спечелят първата част с 19:17.

„Моряците“ стартираха по-добре и в началото на втория период и поведоха с 5 точки при 25:20, но отново допуснаха изравняване при 25:25. Гостите поведоха при 30:27, но домакините веднага успяха да изравнят. В заключителните две минути преди почивката след няколко неуспешни атаки на Черно море гостите успяха да натрупат преднина, която на полувремето беше 7 точки при 44:37 за Локомотив Пловдив. През първите два период гостите показаха по-добра стрелба от зоната за три точки, като вкараха седем пъти от 14 опита, докато домакините реализираха само два пъти при 12-те си опита. Черно море тича имаше предимство при борбата – 25 срещу 15.

След почти две минути игра след почивката с тройка на Джелани Уотсън-Гейл домакините изравниха резултата при 44:44, а малко по-късно и поведоха с четири точки. Около минута и половина преди края на третия период гостите намалиха пасива си до само точка – 55:56, но с тройка на Иван Карачич Черно море Тича отново дръпна с четири точки.

Преди последната четвърт домакините водеха с две точки – 59:57. В началото на четвъртата част Черно море Тича на два пъти успяваше да поведе с по пет точки след тройки на Джелани Уотсън-Гейл и Иван Карачич – при 62:57 и 65:60. Тройка на Кхалил Милър Локомотив Пловдив обърна резултата в своя полза – 70:69. Домакините изравниха при 74:74 2:19 минути преди края на двубоя. Минута и 36 секунди преди края за пет лични нарушения игра напусна Ламонт Уест от домакините. С тройка на Джелани Уотсън-Гейл 2.6 секунди преди края Черно море Тича стигна по успеха със 79:76. Гостите имаха възможност да изравнят, но стрелбата от тройката на Девърл Рамзи бе неуспешна.

В класирането Черно море е на второ място с 16 победи и пет загуби, докато Локомотив Пловдив е на четвърта позиция с 12 успеха и девет поражения.