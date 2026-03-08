"Това беше един от дните, в които играхме добре и ще продължим битката за Европа", каза Станимир Стоилов след загубата от Башакшехир

Българският треньор на Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов е доволен от играта на тима си във вчерашния мач с Башакшехир в турското първенство, като смята, че не са заслужавали поражението с 1:2.

„Това беше един от дните, в които играхме добре. Ако продължим с тази решителност, агресия, борба и футбол, ще останем в европейската надпревара до края на сезона. Нашият противник имаше две възможности и ги превърна в голове. Ние имахме шест чисти положения и не успяхме да се възползваме от тях. Това беше един от добрите ни дни. Ако продължим така, определено ще бъдем в надпреварата“, каза Стоилов, цитиран от телевизия beinsports.com.tr.

„И смело мога да кажа, че не заслужавахме да загубим“, допълни той, след което го попитаха как би коментирал и серията от пет мача без победа. „Лигата е много силна, всеки отбор има достатъчно качество, за да победи друг. Понякога много малки детайли решават мачовете“, отговори българският специалист.

Гьозтепе е на 6-о място в класирането на турската Суперлига с 42 точки от 25 мача, колкото има и Башакшехир пред тях. Следващият им мач е гостуване на Анталияспор на 13-и март.

Бешикташ е на 4-ото място с 46, а Самсунспор е на 7-ата позиция с 32. Води Галатасарай с 61.