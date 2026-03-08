Старши треньорът на Берое Хосу Урибе: „При гола на Добруджа имаше нарушение“

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе изрази недоволството си от загубата в домакинството срещу Добруджа с 0:1 в Първа лига, след като „заралии“ играха с десет души от 20-ата минута до края на срещата.

„Играхме 80 минути с един човек по-малко. Трябва да кажем, че при гола за Добруджа имаше нарушение. Момчетата, които бяха на терена, направиха всичко възможно да спечелим точката. Трябва да кажем, че играхме с един по-малко. Момчетата се представиха добре и гледаха да са конкурентоспособни. Гледаме само да вървим напред“, започна Хосу Урибе.

Берое трябваше да се справя без няколко от титулярните си полузащитници, което според наставникът им е попречило да се борят за победата.

„В халфовата линия имахме много футболисти, които не можеха да участват днес - Факундо Костантини, Кайо Лопес, Франсиско Варела. Трябваше да играем с Уесли и Исмаел, които са играчи от други позиции. Момчетата се стараят и аз съм доволен от тях“, добави испанецът.

„Червеният картон за Берое е червен, но когато се случи срещу Берое също се надявам да бъде отсъден червен картон. Ситуацията при гола - имаше фал, надявам се, когато ние вкараме такъв гол, също да ни го зачетат. Искаме да можем да играем всички при равни условия“, категоричен бе той.

„Трябва да работим, както постоянно го правим. В момента футболът не е справедлив с нас, но искаме да гледам напред. Искаме да побеждаваме и да печелим точки, за да излезем от тази ситуация“, завърши наставникът на Берое.