Ясен Петров: Мечтан старт на полусезона, но ни предстои още много работа

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров заяви след победата с 1:0 над Берое, че отборът прави мечтан старт на пролетния полусезон, но тепърва предстои да бъде свършена много работа.

След успеха добричлии вече имат 25 точки в класирането в Първа лига, като повече от половината от тях - 13, бяха постигнати през пролетта след пристигането на Петров.

"Ключовата дума за днешния мач е търпение. Не изнесохме някаква супер продукция, но днес трите точки бяха много важни. Доволен съм от спечелената победа. В четвъртък играхме много тежък мач, в който бяхме с човек по-малко. Днес ние бяхме с човек повече, но Берое много ни затрудни. Щастлив съм, че все пак днес направихме един верен ход и той ни донесе трите точки", каза наставникът.

"Днес сме с три точки повече и с едно място нагоре в класирането. Надявам се, че ще продължим така. Това е мечтано начало за нас на пролетния дял от шампионата. Щастлив съм от спечелените точки, но те са на база на труда на футболистите. За нас продължава всеки мач да бъде като финал. Трябва да останем смирени и здраво стъпили на земята. Сега момчетата трябва да се възстановят, но ни предстои още много работа", добави бившият национален селекционер.

"Искам да честитя празника на всички жени и всички майки. На мен днес много енергия ми дадоха децата и внуците ми, които не бях виждал много време. Благодаря за това на съпругата ми, която организира тази изненада", завърши Ясен Петров.