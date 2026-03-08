Добруджа успя да спечели домакинството си срещу останалия с десет души Берое

Мач от 25-ия кръг в Първа лига:

Добруджа - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Георги Трифонов 64

червен картон:

- за Берое: Франсиско Варела 20

стадион: Стадион „Дружба“, Добрич

главен съдия: Валентин Железов

ВАР: Кристиян Колев

жълти картони:

- за Добруджа: Антон Иванов, Венцислав Керчев, Ивайло Михайлов

- за Берое: Уесли Дуал



състав на Добруджа (4-1-3-2): Георги Аргилашки, Богдан Костов, Джонатан Уртадо, Венцислав Керчев, Вашко Оливейра, Монтасар Трики (69 - Матеус Леони), Ангел Ангелов (46 - Георги Трифонов), Ди Матео Ловрич (90+2 - Малик Фол), Томаш Силва (68 - Айкут Рамадан), Антон Иванов, Ивайло Михайлов (73 - Диого Мадалено)

състав на Берое (4-3-3): Жауме Валенс, Сантиаго Брунели, Хуан Пабло Саломони, Тижан Сона, Франсиско Варела, Жоао Милейрао, Уесли Дуал (84 - Йесид Валбуена), Исмаел Ферер, Нене, Хуанка Пинеда, Емир Кухиня (52 - Станислав Йовков)



Добруджа спечели домакинството си на Берое (Стара Загора) с 1:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига. С този успех тимът на Ясен Петров се изкачи на 12-ата позиция в класирането с 25 точки, изпреварвайки Спартак (Варна), докато „заралии“ са 15-и с 19 точки.

В откриващите минути на срещата битката беше основно в средата на терена и не се стигна до опасни положения пред двете врати. В 20-ата минута обаче полузащитникът на старозагорци Франсиско Варела направи грубо влизане в краката на Ивайло Михайлов, което му донесе директен червен картон.

Играейки с човек повече, тимът на Добруджа можеше да се възползва веднага от превъзходството си след удари с глава на централните бранители Венцислав Керчев и Джонатан Уртадо. Стражът на Берое Жауме Валенс обаче отрази и двата опита и запази "суха" мрежата на добричлии.

До края на полувремето единствено Вашко Оливейра застраши вратата на Берое, отнемайки топката след грешка на Жоао Милейрао, но опитът му завърши от външната част на мрежата.

Четири минути след подновяването на играта появилият се от резервната скамейка на почивката Георги Трифонов отправи изстрел към близкия ъгъл на Валенс, но испанецът спаси с крак.

В 64-тата минута Трифонов все пак получи своя шанс след грешка на вратаря на старозагорци. Валенс увисна при центриране от корнер на Томаш Силва, а нападателят изпрати топката в опразнената врата на Берое.

Георги Аргилашки направи ключово спасяване в 86-ата минута след удар на Исмаел Ферер, с което спаси трите точки за Добруджа.