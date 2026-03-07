Подробно търсене

Дунав (Русе) постигна 17-а победа в първенството на Втора лига, Янтра (Габрово) също взе три точки; равенство между Миньор и Марек

Атанас Василев
Дунав (Русе) постигна 17-а победа в първенството на Втора лига, Янтра (Габрово) също взе три точки; равенство между Миньор и Марек
Дунав (Русе) постигна 17-а победа в първенството на Втора лига, Янтра (Габрово) също взе три точки; равенство между Миньор и Марек
Снимка: кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (ВЯ)
София,  
07.03.2026 17:38
 (БТА)

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) постигна важна победа и се наложи с 1:0 над Лудогорец II в среща от 23-ия кръг на Втора лига, увеличавайки преднината си на върха на 8 точки пред Фратрия (Варна), който играе утре. За русенци това е 17-и успех в 20 мача, което е неподобримо постижение към този момент в целия български футбол през сезона.

Домакински успех записа и намиращият се на 3-о място Янтра (Габрово) – 2:0 над Спортист (Своге).

Като гости взеха по три точки Хебър (Пазарджик) и Черноморец 1919 (Бургас), които се придвижиха в първата половина на класирането. Хебърци обърнаха Локомотив (ГО), който все още е без победа през пролетта при новия треньор Кириакос Георгиу. Бургазлии пък влошиха ситуацията на Спартак (Плевен), който е застрашен от изпадане.

Първенство на България по футбол, срещи от 23-ия кръг на Втора лига: 

Вихрен Сандански – Беласица     3:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Динко Йовчев 36, 1:1 Марио Ивов 48, 2:1 Даниел Манолев 86, 3:1 Лео Пимента 90+3   

Дунав Русе - Лудогорец II       1:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Ибрахим Кейта 89

Локомотив ГО – Хебър            1:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Кевин Крис 37, 1:1 Тодор Чаворски 75, 1:2 Георги Вълчев 79
червен картон: Мариян Иванов (Локомотив ГО) - 78-а минута

Миньор Перник – Марек           1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Павлин Чиликов 37, 1:1 Димитър Горанов 62

Спартак Пл - Черноморец Бургас  1:2 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Яя Драме 8, 0:2 Джанер Садетинов 19, 1:2 Клейтън Тиесен 54

Янтра - Спортист 2009           2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Мартин Ганчев 54, 2:0 Мартин Райнов 85

неделя:
Фратрия (Варна) - ФК Севлиево
ЦСКА II - Пирин Бл	
Eтър (Велико Търново)			почива

        класиране:
1. Дунав (Русе)            20  17 3  0  42:6   54 точки
2. Фратрия                 21  14 4  3  40:15  46
3. Янтра (Габрово)         22  12 7  3  31:17  43
4. Вихрен (Сандански)      22  12 5  5  43:26  41
5. ЦСКА II (София)         20   9 6  5  37:19  33 
6. Пирин  (Благоевград)    20   7 7  6  28:25  28 
7. Черноморец (Бургас)     21   6 10 5  23:22  28
8. Хебър (Пазарджик)       21   8 4  9  30:34  28 
9. Етър (Велико Търново)   21   6 8  7  23:28  26
10. Локомотив (ГО)         22   6 8  8  24:29  26 
11. Лудогорец II (Разград) 22   7 4 11  26:32  25
12. Миньор (Перник)        22   5 9  8  20:27  24 
13. Спортист (Своге)       21   5 6 10  20:32  21 
14. Марек (Дупница)        22   4 7 11  17:33  19 
15. Севлиево               20   4 5 11  14:27  17
16. Спартак (Плевен)       21   3 5 13  17:36  14 
17. Беласица (Петрич)      20   2 6 12  11:38  12

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:44 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация