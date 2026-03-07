Дунав (Русе) постигна 17-а победа в първенството на Втора лига, Янтра (Габрово) също взе три точки; равенство между Миньор и Марек

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) постигна важна победа и се наложи с 1:0 над Лудогорец II в среща от 23-ия кръг на Втора лига, увеличавайки преднината си на върха на 8 точки пред Фратрия (Варна), който играе утре. За русенци това е 17-и успех в 20 мача, което е неподобримо постижение към този момент в целия български футбол през сезона.

Домакински успех записа и намиращият се на 3-о място Янтра (Габрово) – 2:0 над Спортист (Своге).

Като гости взеха по три точки Хебър (Пазарджик) и Черноморец 1919 (Бургас), които се придвижиха в първата половина на класирането. Хебърци обърнаха Локомотив (ГО), който все още е без победа през пролетта при новия треньор Кириакос Георгиу. Бургазлии пък влошиха ситуацията на Спартак (Плевен), който е застрашен от изпадане.

Първенство на България по футбол, срещи от 23-ия кръг на Втора лига: Вихрен Сандански – Беласица 3:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Динко Йовчев 36, 1:1 Марио Ивов 48, 2:1 Даниел Манолев 86, 3:1 Лео Пимента 90+3 Дунав Русе - Лудогорец II 1:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Ибрахим Кейта 89 Локомотив ГО – Хебър 1:2 (1:0) Голмайстори: 1:0 Кевин Крис 37, 1:1 Тодор Чаворски 75, 1:2 Георги Вълчев 79 червен картон: Мариян Иванов (Локомотив ГО) - 78-а минута Миньор Перник – Марек 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Павлин Чиликов 37, 1:1 Димитър Горанов 62 Спартак Пл - Черноморец Бургас 1:2 (0:2) Голмайстори: 0:1 Яя Драме 8, 0:2 Джанер Садетинов 19, 1:2 Клейтън Тиесен 54 Янтра - Спортист 2009 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Мартин Ганчев 54, 2:0 Мартин Райнов 85 неделя: Фратрия (Варна) - ФК Севлиево ЦСКА II - Пирин Бл Eтър (Велико Търново) почива класиране: 1. Дунав (Русе) 20 17 3 0 42:6 54 точки 2. Фратрия 21 14 4 3 40:15 46 3. Янтра (Габрово) 22 12 7 3 31:17 43 4. Вихрен (Сандански) 22 12 5 5 43:26 41 5. ЦСКА II (София) 20 9 6 5 37:19 33 6. Пирин (Благоевград) 20 7 7 6 28:25 28 7. Черноморец (Бургас) 21 6 10 5 23:22 28 8. Хебър (Пазарджик) 21 8 4 9 30:34 28 9. Етър (Велико Търново) 21 6 8 7 23:28 26 10. Локомотив (ГО) 22 6 8 8 24:29 26 11. Лудогорец II (Разград) 22 7 4 11 26:32 25 12. Миньор (Перник) 22 5 9 8 20:27 24 13. Спортист (Своге) 21 5 6 10 20:32 21 14. Марек (Дупница) 22 4 7 11 17:33 19 15. Севлиево 20 4 5 11 14:27 17 16. Спартак (Плевен) 21 3 5 13 17:36 14 17. Беласица (Петрич) 20 2 6 12 11:38 12