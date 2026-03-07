Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти от Световната купа по ски скок

site.btaВладимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти от Световната купа по ски скок
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание на голямата шанца в Лахти (Финландия), кръг от Световната купа по ски скокове.
Българинът направи скок от 118.0 метра и получи 125.0 точки, което му отреди 28-о място.
Първите 50 ще участват в основното състезание по-късно днес.
В петък в Лахти Зографски се нареди трети и се качи на подиума в старт от Световната купа за пръв път в кариерата си.
Най-добър опит в квалификациите направи Рьою Кобаяши (Япония). Той получи 146.7 точки след скок от 126.0 метра.
Основното състезание е насрочено за 18:00 часа българско време.
