Черно море се доближи до четворката в Първа лига с победа над Септември

site.btaЧерно море се доближи до четворката в Първа лига с победа над Септември
Мачове от 25-ия кръг в Първа футболна лига: Септември София - Черно море - 0:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Селсо Сидни 18, 0:2 Васил Панайотов 47, 0:3 Хорхе Падия 66 по-късно днес: Ботев Враца - Арда Кърджали неделя: Добруджа - Берое ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив ЦСКА - Локомотив София понеделник: Монтана - Лудогорец Левски - Локомотив Пловдив от петък: Славия - Спартак Варна 4:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Емил Стоев 23, 2:0 Дейвид Малембана 38, 3:0 Кристиян Балов 47, 4:0 Иван Минчев 53 временно класиране: 1. Левски 24 18 2 4 56:18 56 точки 2. Лудогорец 24 13 8 3 43:18 47 3. ЦСКА 1948 24 14 4 6 40:25 46 4. ЦСКА (София) 24 12 7 5 34:19 43 5. Черно море 25 10 10 5 30:17 40 6. Локомотив (Пловдив) 24 8 11 5 25:30 35 7. Славия 1913 (София) 25 9 7 9 31:28 34 8. Арда (Кърджали) 24 8 8 8 24:23 32 9. Локомотив (София) 23 7 9 7 30:28 30 10. Ботев (Пловдив) 24 8 5 11 29:33 29 11. Ботев (Враца) 24 6 10 8 16:20 28 12. Спартак (Варна) 25 4 11 10 22:38 23 13. Добруджа 1919 (Добрич) 24 6 4 14 20:33 22 14. Септември (София) 24 6 3 15 22:49 21 15. Берое (Стара Загора) 24 3 10 11 17:37 19 16. Монтана 24 3 7 14 14:37 16
/ГК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина