Черно море се доближи до четворката в Първа лига с победа над Септември

Георги Крумов
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПБ)/Архив
София,  
07.03.2026 16:53
 (БТА) 
Мачове от 25-ия кръг в Първа футболна лига:

Септември София - Черно море - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Селсо Сидни 18, 0:2 Васил Панайотов 47, 0:3 Хорхе Падия 66

по-късно днес:
Ботев Враца - Арда Кърджали

неделя: 
Добруджа - Берое
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
ЦСКА - Локомотив София

понеделник:
Монтана - Лудогорец
Левски - Локомотив Пловдив

от петък:
Славия - Спартак Варна           4:0 (2:0) 
голмайстори: 1:0 Емил Стоев 23, 2:0 Дейвид Малембана 38, 3:0 Кристиян Балов 47, 4:0 Иван Минчев 53

временно класиране:
 1. Левски                  24  18   2   4  56:18  56 точки
 2. Лудогорец               24  13   8   3  43:18  47
 3. ЦСКА 1948               24  14   4   6  40:25  46
 4. ЦСКА (София)            24  12   7   5  34:19  43
 5. Черно море              25  10  10   5  30:17  40
 6. Локомотив (Пловдив)     24   8  11   5  25:30  35
 7. Славия 1913 (София)     25   9   7   9  31:28  34
 8. Арда (Кърджали)         24   8   8   8  24:23  32
 9. Локомотив (София)       23   7   9   7  30:28  30
10. Ботев (Пловдив)         24   8   5  11  29:33  29
11. Ботев (Враца)           24   6  10   8  16:20  28
12. Спартак (Варна)         25   4  11  10  22:38  23  
13. Добруджа 1919 (Добрич)  24   6   4  14  20:33  22
14. Септември (София)       24   6   3  15  22:49  21
15. Берое (Стара Загора)    24   3  10  11  17:37  19 
16. Монтана                 24   3   7  14  14:37  16

/ГК/

Към 17:44 на 07.03.2026 Новините от днес

