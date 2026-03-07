Подробно търсене

Атинайкос с Борислава Христова в състава взе аванс срещу Панатлитикос в полуфиналите на гръцкия баскетболен шампионат

Кремена Младенова
снимка: Бисер Тодоров/БТА (архив)
Атина,  
07.03.2026 16:40
 (БТА)

Националката Борислава Христова и клубният й отбор Атинайкос победиха Панатлитикос с 86:71 като домакини в първия мач от полуфиналния сблъсък между двата тима в гръцкия баскетболен шампионат. Така Атинайкос поведе с 1:0 успеха, а следващият двубой предстои на 21 март.

В другия полуфинал се противопоставят съставите на Панатинайкос и Олимпиакос.

Христова допринесе за победата над Панатлитикос с 13 точки, 5 борби и 3 асистенции за 19 минути на терена. Най-резултатна за Атинайкос беше Алексис Принс с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 10 борби.

Домакините доминираха през целия двубой, като след 10 минути игра имаха аванс от 27:14, а на почивката резултатът бе 43:31. Преди последната четвърт тимът на Атинайкос си бе осигурил преднина от 67:49 и до края мачът се доиграваше.

На 27 март за Борислава Христова и съотборничките й предстои и полуфинал в турнира за Купата на Гърция срещу тима на Панатлитикос.

Христова ще бъде част от женския национален отбор на България в предстоящите двубои от квалификациите за Евробаскет 2027 - домакинствата срещу Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуването на Черна гора на 17 март.

 

/КМ/

