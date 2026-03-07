Подробно търсене

Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на Световното първенство по биатлон в Германия

Ива Кръстева
Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на Световното първенство по биатлон в Германия
Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на Световното първенство по биатлон в Германия
снимка: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
Арбер, Германия,  
07.03.2026 17:14
 (БТА)

Щафетата на България завърши на 11-о място на 4 по 7.5 километра за младежи до 21 години на Световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер.

Георги Наумов, Веселин Белчински, Николай Николов и носителят на златен и бронзов медал в масовия старт и в индивидуалната надпревара на 12.5 километра Георги Джоргов направиха пет наказателни обиколки, използваха 17 допълнителни патрона и останаха на 7:45.5 от победителите.

При последната си стрелба Джоргов стреля чисто, но Белчински на второ пост допусна три наказателни обиколки, което извади щафетата от по-предни позиции.

Световната титла завоюва Франция с шест допълнителни патрона и време 1:12.13.9 час, а на второ и трето място са съответно Норвегия и Италия.

Утре първенството приключва с щафетите за девойки до 19 и до 21 години.

/ИК/

Свързани новини

06.03.2026 16:54

Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 км от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

Българинът Георги Джоргов спечели световната титла в масовия старт на 12 км, с което заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия. Преди седмица той стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара
01.03.2026 17:00

Райа Аджамова завърши на девето място в индивидуалната дисциплина на 10 километра при девойките до 19 години на Световното първенство по биатлон в Арбер

Българката направи две грешки в четирите стрелби и остана на 3:15.7 минути след победителката Михаела Стракова (Словакия), която пропусна само една мишена и измина трасето за 33:15.4 минути.
28.02.2026 13:30

Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина при 19-годишните на Световното първенство по биатлон в Германия

Българинът Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина при 19-годишните на 12.5 км на Световното първенство до 19 и до 21 години, което започна днес в германския зимен център Арбер. Мондиалът за подрастващи е исторически

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация