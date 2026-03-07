Подробно търсене

Реал Мадрид измъкна три точки при визитата си на Селта

Боян Денчев
снимка: АР, Lalo R.Villar
Виго,  
07.03.2026 09:16
 (БТА)

Реал Мадрид измъкна три точки при гостуването си на Селта-2:1 в първия мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Гол на Федерико Валверде в последните секунди от добавеното време след рикошет в Маркос Алонсо донесе радост за „белия балет“, който се доближи на точка от лидера в класирането Барселона.

Тимът на Алваро Арбелоа поведе с гол на Орелиан Чуамени в 11-тата минута, но в 25-ата Борха Иглесиас изравни.

В 87-ата минута Яго Аспас от Селта завърши самостоятелен рейд с удар в лявата греда.



Срещи от 27-ия кръг на испанската Ла Лига:

Селта – Реал Мадрид – 1:2

днес:
Осасуна – Майорка
Леванте – Жирона
Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад
Атлетик Билбао – Барселона

неделя:
Виляреал – Елче
Хетафе – Бетис
Севиля – Райо Валекано
Валенсия – Алавес

понеделник:
Еспаньол - Овиедо

Барселона води в класирането с 64 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 51, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

/БД/

