Реал Мадрид измъкна три точки при визитата си на Селта

Реал Мадрид измъкна три точки при гостуването си на Селта-2:1 в първия мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Гол на Федерико Валверде в последните секунди от добавеното време след рикошет в Маркос Алонсо донесе радост за „белия балет“, който се доближи на точка от лидера в класирането Барселона.

Тимът на Алваро Арбелоа поведе с гол на Орелиан Чуамени в 11-тата минута, но в 25-ата Борха Иглесиас изравни.

В 87-ата минута Яго Аспас от Селта завърши самостоятелен рейд с удар в лявата греда.





Срещи от 27-ия кръг на испанската Ла Лига: Селта – Реал Мадрид – 1:2 днес: Осасуна – Майорка Леванте – Жирона Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад Атлетик Билбао – Барселона неделя: Виляреал – Елче Хетафе – Бетис Севиля – Райо Валекано Валенсия – Алавес понеделник: Еспаньол - Овиедо Барселона води в класирането с 64 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 51, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.