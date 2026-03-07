Джордж Ръсел спечели полпозишъна за Гран При на Австралия във Формула 1

Джордж Ръсел бе най-бърз на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн и спечели полпозишъна за утрешната Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.

Британецът завоюва първата позиция в квалификацията с време от 1:18.518, с което той изпревари с 0.293 секунди своя съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който ще стартира втори. От третата позиция в своя дебют за Ред Бул ще потегли Исак Хаджар, който обаче изостана на 0.785 секунди.

Втората редица ще бъде Шарл Леклер с Ферари, а зад тях от третия ред ще потеглят съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, който ще започне защитата на титлата си от шестото място. Люис Хамилтън и Лиам Лоусън ще оформят четвъртата редица пред новобранеца Арвид Линдблад и Габриел Бортолето, които ще стартира девети и десети.

Макс Ферстапен катастрофира още в началото на първия си летящ тур, след като задните му гуми блокираха в подхода за първия завой и това прати четирикратния световен шампион в стената.

Пилотите на Астън мартин – Карлос Сайнц и Ланс Строл пък изобщо не се появиха на пистата в рамките на сесията. Канедецът Строл не е сигурно дали той изобщо ще получи разрешение да участва в състезанието утре, след като той не направи нито едно обиколка днес, а във вчерашните тренировки той беше твърде бавен и в нито една от тях той не покри правилото за 107%.

Състезанието за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира утре в 6:00 часа българско време.