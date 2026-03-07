Лос Анджелис Лейкърс взе битката с Индиана в НБА

site.btaЛос Анджелис Лейкърс взе битката с Индиана в НБА
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА): Бостън – Далас – 120:100 Шарлът – Маями – 120:128 Хюстън – Портланд – 106:99 Денвър – Ню Йорк – 103:142 Финикс – Ню Орлиънс – 118:116 Сан Антонио – ЛА Клипърс – 116:112 ЛА Лейкърс – Индиана – 128:117 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бостън 42 победи и 21 загуби, Ню Йорк 41/23, Торонто 35/27 Централна дивизия: Детройт 45/16, Кливланд 39/24, Милуоки 26/35 Югоизточна дивизия: Маями 35/29, Орландо 33/28, Атланта по 32/31 Западна конференция Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 38/25, Финикс 36/27, Голдън Стейт 32/30 Югозападна дивизия: Сан Антонио 46/17, Хюстън 39/23, Мемфис 23/38 Северозападна дивизия: Оклахома Сити 49/15, Минесота 40/23, Денвър 39/25.
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина