Лос Анджелис Лейкърс взе битката с Индиана в НБА

Боян Денчев
снимка: АР, Mark J. Terrill
Вашингтон,  
07.03.2026 08:52
 (БТА) 
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Бостън – Далас           – 120:100
Шарлът – Маями           – 120:128
Хюстън – Портланд        – 106:99
Денвър – Ню Йорк         – 103:142
Финикс – Ню Орлиънс      – 118:116
Сан Антонио – ЛА Клипърс – 116:112
ЛА Лейкърс – Индиана     – 128:117

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 42 победи и 21 загуби, Ню Йорк 41/23, Торонто 35/27
Централна дивизия: Детройт 45/16, Кливланд 39/24, Милуоки 26/35
Югоизточна дивизия: Маями 35/29, Орландо 33/28, Атланта по 32/31

Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 38/25, Финикс 36/27, Голдън Стейт 32/30
Югозападна дивизия: Сан Антонио 46/17, Хюстън 39/23, Мемфис 23/38
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 49/15, Минесота 40/23, Денвър 39/25.

/БД/

Към 09:29 на 07.03.2026 Новините от днес

