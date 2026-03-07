Подробно търсене

Каролина се наложи над Едмънтън в мач от НХЛ

Боян Денчев
снимка: АР, Jason Franson
Вашингтон,  
07.03.2026 08:44
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Детройт – Флорида    – 1:3
Далас – Колорадо     – 4:5 след дузпи
Чикаго – Ванкувър    – 3:6
Анахайм – Монреал    – 6:5 след дузпи
Едмънтън – Каролина  – 3:6
Сан Хосе – Сейт Луис – 2:3 след продължения
Лас Вегас – Минесота – 2:4

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей и Бъфало по 80 точки, Детройт 77  
Столична дивизия: Каролина 86, Питсбърг и Ню Йорк Айлъндърс по 75

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 93, Далас 86, Минесота 84
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 73, Вегас 72, Едмънтън 68.

/БД/



07.03.2026

