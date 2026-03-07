Каролина се наложи над Едмънтън в мач от НХЛ

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ): Детройт – Флорида – 1:3 Далас – Колорадо – 4:5 след дузпи Чикаго – Ванкувър – 3:6 Анахайм – Монреал – 6:5 след дузпи Едмънтън – Каролина – 3:6 Сан Хосе – Сейт Луис – 2:3 след продължения Лас Вегас – Минесота – 2:4 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Тампа Бей и Бъфало по 80 точки, Детройт 77 Столична дивизия: Каролина 86, Питсбърг и Ню Йорк Айлъндърс по 75 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 93, Далас 86, Минесота 84 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 73, Вегас 72, Едмънтън 68.