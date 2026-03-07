Повече от 330 участници от България и Румъния ще се надбягват в деветото издание на маратона „Приста Рън“ край Русе

Повече от 330 бегачи от България и Румъния са заявили участие за деветото издание на „Приста Рън“. Това каза за БТА Ивайло Каменаров от спортен клуб „Компас крос“, който организира днешната надпревара в лесопарка „Липник“ съвместно с Община Русе и със съдействието на русенски фирми.

Участниците ще имат възможност да покажат на какво са способни при преодоляване на четири дистанции, включващи разнообразие от равни, скоростни участъци и няколко изкачвания. Най-много заявки за участие – 185 има за деветкилометровото трасе, 82-ма бегачи ще се надпреварват на дистанция от 18 километра, а за най-дългата от 30 километра, която минава и покрай хижите Здравец и Минзухар, има 32-ма кандидати. 36 деца до 14 години са заявили участие в най-кратката дистанция от четири километра.

Каменаров уточни, че между 9:00 и 10:30 часа на централния паркинг на лесопарка ще има макар и ограничена възможност за записване на още участници в състезанието. Там ще се раздават и стартовите пакети на бегачите.

От същото място в 10:40 часа ще бъде даден старт на 30-километровата дистанция, а 20 минути по-късно на 18-километровата. Участниците в следващите две започват в 11:20 часа. Награждаването е предвидено за 14:00 часа на старт-финалната арена. Медали и предметни награди очакват най-бързите мъже и жени във всяка една дистанция, а всеки завършил състезател ще получи уникален медал с логото на състезанието.

Поради ремонтни дейности по дигата на язовира достъпът до лесопарка с автомобили се осъществява през село Червена вода, припомниха организаторите.