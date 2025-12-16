Кикбоксьорът Диян Димитров бе отличен за Спортист на Добрич за 2025 година

На официална церемония наградиха Спортист на Добрич за 2025 година. Носител на званието тази година е кикбоксьорът Диян Димитров. Той е на 19 години и е състезател на спортен клуб Десант (СК). Диян Димитров е световен шампион в най-тежката дисциплина в кикбокса К1 в категория до 67 килограма., след като спечели 5 битки, две от които с нокаут.

Спортистът бе определен след обобщаване на резултатите от анкетните карти, попълнени от спортните клубове в Добрич, кметския екип, членове на спортната комисия към Общинския съвет и журналисти. Спортистите, които влизат в ТОП 10, са Диян Димитров от СК Десант с 252 точки. На второ място е Тулчан Мехмед от карате клуб Самурай (КК) със 193 точки, а трети е Дамиан Янев от КК Добруджа със 153 т. Следват Деян Малчев от хандбален клуб (ХК) Добруджа със 153 т., Тодор Петров от спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Добрич със 144 т, Михаела Стефанова от клуб по плувни спортове Добруджа 2021 със 134 т., Ивелин Милев – спортен клуб (СК) Хищник със 121 т., Елена Граденекер спортен клуб по вдигане на тежести Добруджа със 110 т., Октай Назифов боксов клуб (БК) Борис Георгиев - Моката със 100 т. и Стелиян Стойчев спортен клуб по борба Добруджански юнак – 91 т.

В класацията за „Най-добри млади надежди“ на град Добрич за 2025 г. победител е Ана Добрева от БК Борис Георгиев – Моката с 45 точки. Втора е Мирела Минчева от СКЛА Добруджа с 34 точки, а на трето място е Елиф Фикрет от КК Добруджа с 24 точки.

Отбор на годината е спортен клуб по гимнастика Алексия – жени с 44 точки. Второто място е за СКЛА Добруджа. Те събират 39 точки. Трети с 33 точки е КК Самурай – жени.

При състезателите с увреждания трите места се заемат от представители на клуб Хищник - Камелия Добрева, Захари Стоянов и Николай Василев.

Беше връчена и специална награда на треньора на СКЛА Добрич Галин Костадинов.