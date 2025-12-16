Подробно търсене

Светлана Куюмджиева e съдия номер 1 по художествена гимнастика в България

Ива Кръстева
Светлана Куюмджиева, снимка: БФХГ Фейсбук
София,  
16.12.2025 19:45
 (БТА)

Светлана Куюмджиева спечели първото място в годишното класиране за най-добри съдии по художествена гимнастика от Държавния спортен календар, определено по утвърдените от Управителния съвет на БФХГ критерии.

Тя получи 395 точки и взе наградата.

На второ място е Цвета Кузмова с 232 точки, а третото място заема Нина Саръсъкалова с 209 точки.

По-рано днес БФХГ обяви Татяна Янева от клуб Левски за най-успешен треньор по художествена гимнастика на национално ниво за 2025 година.

/ИК/

Към 20:11 на 16.12.2025 Новините от днес

