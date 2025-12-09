Съперникът с нищо не ни изненада, сигурен е треньорът на Монтана Илиян Памуков след равенството с Ботев Враца

Отзиви след мача от 19-ия кръг в Първа лига между Ботев Враца и Монтана (0:0):

Илиян Памуков (треньор на Монтана):

"Дойдохме тук с изграден план. Всички вървеше по план, но трябваше да променяме схемата на игра. Целяхме да затворим центриранията им, имахме и нашите ситуации. Изчаквахме си моментите, те с нищо не ни изненадаха. Благодаря на момчетата за сърцатата игра в това дерби.

С 10 човека атакувахме и спазихме тактическа дисциплина. Недоволни сме от резултата, искахме победата. Отборът не е надигран в тези мачове. Може би само срещу Левски, но не и срещу другите противници.. Мъчим се да играем приятен футбол.

Представяме се достойно като новак в групата. Искаме да надграждаме и да запазим мястото в елита. Излизаме за победа във всеки мач."