Уилфрид Заха бе върнат в националния отбор на Кот д'Ивоар след двугодишна пауза

Георги Крумов
Уилфрид Заха (в средата) / снимка: AP Photo/Nell Redmond
Абиджан,  
09.12.2025 18:16
 (БТА)

Полузащитникът Уилфрид Заха бе извикан в националния отбор на Кот д'Ивоар за започващия на 21 декември в Мароко турнир за Купата на африканските нации.

33-годишният Заха, който през този сезон играе под наем в американското първенство за тима на Шарлът от турския Галатасарай, попадна в списъка от 26 футболисти на старши треньора Емерсе Фе. Сред повиканите са още Амад Диало от Манчестър Юнайтед и Ян Диоманде от РБ Лайпциг.

Заха, който е бивш играч на Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас, не бе викан в тима на "слоновете" през последните две години. Той не играе и за Купата на африканските нации през 2024 година, когато Кот д'Ивоар триумфира с трофея.

За националния отбор на страната Заха има общо 33 мача и пет гола. 

Кот д'Ивоар е в група с Мозамбик, Камерун и Габон за предстоящото първенство на Африка.

/ГК/

