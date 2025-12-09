Барселона и Реал Мадрид ще гостуват на нискоразредни съперници в турнира за Купата на Испания, Пламен Андреев и Сантандер посрещат Виляреал

Отборите на Барселона и Реал Мадрид се паднаха срещу нискоразредни съперници в 13-ия кръг на турнира за Купата на Краля, който се пада и фаза на 1/16-финалите.

Двата гранда на испанския футбол се включват в турнира от този етап, като ще направят това с гостувания. Каталунците, които взеха трофея през миналия сезон, ще гостуват на третодивизионния Гуадалахара.

Талавера де ла Рейна - друг отбор от третото ниво на испанския футбол, ще приеме Реал Мадрид.

Атлетико Мадрид, пък ще пътува до Балеарските острови за среща с местния Атлетико Балеарес, който в предишния кръг отстрани друг тим от Ла Лига - Еспаньол.

В 1/16-финалите ще бъде и първия сблъсък между два тима от елита, като в него Алавес ще приеме Севиля.

Отборът на Расинг Сантандер, на чиято врата пази младежкият национал Пламен Андреев, ще приеме третия в класирането на Ла Лига Виляреал.

Други по-интересни срещи от тази фаза на турнира са Депортиво ла Коруня - Майорка, Уеска - Осасуна, Ейбар - Елче и Гранада - Райо Валекано.

Мачовете от 1/16-финалите ще се играят между 16 и 18 декември.