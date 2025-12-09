Подробно търсене

ЦСКА пусна в продажба официалния календар за новата година

Мирослав Димитров
снимка: ПФК ЦСКА
София,  
09.12.2025 12:50
 (БТА)

ЦСКА пусна в продажба официалният календар на отбора за новата година. 

"Армейци, в продажба вече е официалният календар на ЦСКА за 2026 година! Календарите са налични в новия ни магазин на ул. „Солунска“ 12 в София, както и онлайн. Освен с големия еднолистов календар, можете да се сдобиете с работен - тип „пирамида“, и джобен. Бъди с Христо Янев и момчетата му през цялата 2026 година!", се казва в съобщението на клуба.

/МД/

