ЦСКА пусна в продажба официалния календар за новата година

ЦСКА пусна в продажба официалният календар на отбора за новата година.

"Армейци, в продажба вече е официалният календар на ЦСКА за 2026 година! Календарите са налични в новия ни магазин на ул. „Солунска“ 12 в София, както и онлайн. Освен с големия еднолистов календар, можете да се сдобиете с работен - тип „пирамида“, и джобен. Бъди с Христо Янев и момчетата му през цялата 2026 година!", се казва в съобщението на клуба.