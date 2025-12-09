Подробно търсене

Нидерландия насрочи две контроли преди Световното първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Sergei Grits
Амстердам,  
09.12.2025 08:13
Нидерландия ще играе контроли с Норвегия и Еквадор преди Световното първенство по футбол, съобщава местната федерация. Приятелските мачове бяха организирани след жребия за финалите, в които "лалетата" бяха изтеглени в Група F с Япония, Тунис и победител от европейски плейофи. 

Нидерландия ще срещне Норвегия на 27 март и Еквадор четири дни по-късно. Локациите на контролите все още не са известни, добавя агенция Ройтерс.  

"Искахме да изиграем мачове с отбори от Европа и Южна Америка преди началото на Световното първенство. Намерихме класни съперници, които имат различни стилове. Надяваме се с това да направим последните ни крачки към турнира", заяви селекционерът на "лалетата" Роналд Куман. 

