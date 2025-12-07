Кентен Фийон Майе ликува в преследването при мъжете на Световната купа по биатлон в Йостерсунд, Владимир Илиев завърши 26-и

Французинът Кентен Фийон Майе ликува в преследването на 12.5 километра за мъже от първия кръг за сезона от Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерсунд.

Носителят на два златни олимпийски медала постигна 18-и успех за Световната купа в кариерата си и десети в преследване, след като беше най-бърз по трасето с 30:14.5 минути, въпреки че направи две грешки при стрелбата.

Шведът Себастиан Самуелсон, който беше трети в спринта на 10 километра, завърши на втора позиция също с два пропуска и на 6.7 секунди от Фийон Майе.

Победителят от вчерашния спринт Йохан-Олав Ботн (Норвегия) оформи призовата тройка с изоставане от 10.3 секунди и две грешки при стрелбата.

Шампионът в Световната купа от миналия сезон Стурла Холм Лагрейд от Норвегия остана осми, на 43.7 секунди от победителя и три пропуска.

В надпреварата имаше двама български представители. Владимир Илиев се нареди 26-и с 4 пропуска и пасив от 2:52.1 минути, докато Антон Синапов остана 56-и, на 7:07.7 минути и 5 грешки при стрелбата.

В генералното класиране продължава да води Йохан-Олав Ботн с 245 точки, пред Себастиан Самуелсон със 190 и Кентен Фийон Майе със 181. Владимир Илиев заема 26-о място с 39 точки.

Следващият кръг от Световната купа по биатлон ще се проведе в Хохфилцен (Австрия) след седмица.