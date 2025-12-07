"Бяхме близо до победата", каза старши треньорът на Берое Хосу Урибе

Наставникът на Берое Хосу Урибе изрази съжалението си от пропуснатата победа над Септември - 0:0 в мач от 19-ия кръг на Първа лига.

"Първото полувреме и двата отбора се държаха равностойно и нямаше предимство за някой. Втората част обаче ние бяхме много по-добри и пропуснахме изгодни ситуации, за да победим. Мачът обаче се печели с голове, а ние не успяхме. Доволен съм от играчите. Бяхме близо до победата и трябваше един решителен удар. Последните два мача играхме на ниво. И в двете срещи бяхме близо, но това е футболът. Целта ни до края ще бъде да оставим четири отбора зад нас в класирането, за да се спасим", коментира Хосу Урибе.

Той сподели, че ще работи с наличната група за последния мач от годината срещу Лудогорец и след това ще се търсят нови попълнения. "Засега нямаме яснота за подготовката. Аз ще говоря с ръководството, за да уточня от какви играчи имам нужда и ако е възможно да привлечем, за да подорбим цялостната си визия и играта, което да ни донесе и резултати. Спортният директор Пако Сарагоса бе тук две седмици, за да види как се представяме в мачове и тренировки. Ще се говори и с президента Ернан Банато за предстоящата селекция", завърши старши треньорът на Берое