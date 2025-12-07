Елче се наложи над Жирона в испанското футболно първенство

Отборът на Елче постигна победа над Жирона с 3:0 в ранния неделен мач от испанската Ла Лига. Първото попадение падна в 40-ата минута, когато точен бе Ектор Валера.

След подновяването на играта домакините стигнаха до още две попадения. Нападателят Рафи Мир вкара на два пъти, за да оформи крайното 3:0. Така Елче се изкачи на 9-та позиция с актив от 19 точки. Жирона остава на незавидното 18-то място с 12 пункта.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига: Елче – Жирона – 3:0 по-късно днес: Валенсия - Севиля Еспаньол - Райо Валекано Реал Мадрид - Селта утре: Осасуна - Леванте от събота: Виляреал - Хетафе - 2:0 Алавес - Реал Сосиедад - 1:0 Бетис - Барселона - 3:5 Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид - 1:0 от петък: Овиедо - Майорка - 0:0 Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24, Атлетик Билбао с 23 и други.