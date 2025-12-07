Подробно търсене

Елче се наложи над Жирона в испанското футболно първенство

Боян Денчев
снимка: АР, Joan Monfort
Елче,  
07.12.2025 16:55
 (БТА)

Отборът на Елче постигна победа над Жирона с 3:0 в ранния неделен мач от испанската Ла Лига. Първото попадение падна в 40-ата минута, когато точен бе Ектор Валера. 

След подновяването на играта домакините стигнаха до още две попадения. Нападателят Рафи Мир вкара на два пъти, за да оформи крайното 3:0. Така Елче се изкачи на 9-та позиция с актив от 19 точки. Жирона остава на незавидното 18-то място с 12 пункта.

 

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига:  

Елче – Жирона – 3:0

по-късно днес:
Валенсия - Севиля
Еспаньол - Райо Валекано
Реал Мадрид - Селта 

утре:
Осасуна - Леванте

от събота:
Виляреал - Хетафе                   - 2:0
Алавес - Реал Сосиедад              - 1:0
Бетис - Барселона                   - 3:5
Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид    - 1:0

от петък:
Овиедо - Майорка - 0:0

Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36,  Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24, Атлетик Билбао с 23 и други.

/БД/

