Христо Бонински
Богданка Люблин с Алекс Грозданов се наложи над Олщин в полската елитна волейболна лига
На снимката: капитанът на България Алекс Грозданов (център).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
Люблин,  
07.12.2025 09:19
 (БТА)

Полският гранд Богданка Люблин с капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов в редиците си победи Олщни с 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) в мач от полската елитната Плюс лига.

Централният блокировач Грозданов бе цял мач на терена, като завърши с 6 точки - 5 от атака при 45% успеваемост и една успешна блокада. Най-резултатни за тима му бяха полските национали Кевин Сасак с 18 точки и Уилфредо Леон с 14.

Тимът на Люблин е на второ място във временното класиране с 25 точки от 11 мача, като изостава с две от лидера Заверче. 

/ХБ/

Към 09:41 на 07.12.2025 Новините от днес

