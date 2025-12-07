Венислав Антов отново поведе Туркоан към успех във френското волейболно първенство, Сен Назер на Владимир Гърков загуби

Отборът на Туркоан с лидера си Венислав Антов победи Нарбон с 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27) в мач от френското елитно волейболно първенство. Българският диагонал отново поведе тима към успеха и бе най-резултатен с 22 точки - 20 от атака при 61% успеваемост, както и две успешни блокади. Близо до неговата статистика бе само съотборникът му Игнасио Луенгас с 21 точки и по-добри проценти в атака. Тимът на Туркоан е на второ място в класирането на Мармара СпайкЛиг, като изостава само с точка от лидера Монпелие и води с точка пред шампиона Тур.

Сен Назер на Владимир Гърков отстъпи именно пред Монпелие с 0:3 (23:25, 23:25, 20:25). Гърков завърши с 9 точки - всички от атака при 43% успеваемост. От неговия тим по-резултатен бе Филип Джон с 13, колкото имаше и Венсан Матиас от Монпелие. Отборът на Сен Назер е на предпоследното 13-о място с 9 точки от 10 мача.