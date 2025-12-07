Подробно търсене

Венислав Антов отново поведе Туркоан към успех във френското волейболно първенство, Сен Назер на Владимир Гърков загуби

Христо Бонински
Венислав Антов отново поведе Туркоан към успех във френското волейболно първенство, Сен Назер на Владимир Гърков загуби
Венислав Антов отново поведе Туркоан към успех във френското волейболно първенство, Сен Назер на Владимир Гърков загуби
Венислав Антов, снимка: bvf.bg
Лил,  
07.12.2025 08:43
 (БТА)

Отборът на Туркоан с лидера си Венислав Антов победи Нарбон с 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27) в мач от френското елитно волейболно първенство. Българският диагонал отново поведе тима към успеха и бе най-резултатен с 22 точки - 20 от атака при 61% успеваемост, както и две успешни блокади. Близо до неговата статистика бе само съотборникът му Игнасио Луенгас с 21 точки и по-добри проценти в атака. Тимът на Туркоан е на второ място в класирането на Мармара СпайкЛиг, като изостава само с точка от лидера Монпелие и води с точка пред шампиона Тур.

Сен Назер на Владимир Гърков отстъпи именно пред Монпелие с 0:3 (23:25, 23:25, 20:25). Гърков завърши с 9 точки - всички от атака при 43% успеваемост. От неговия тим по-резултатен бе Филип Джон с 13, колкото имаше и Венсан Матиас от Монпелие. Отборът на Сен Назер е на предпоследното 13-о място с 9 точки от 10 мача. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:41 на 07.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация