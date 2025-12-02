Двама хокеисти на Сейнт Луис Блус са с контузии и ще отсъстват за дълъг период от време

Отборът на Сейнт Луис Блус ще бъде без двама играчи за поне няколко седмици, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Става дума за 21-годишния нападател Джими Снъгруд и 26-годишния нападател Алексей Торопченко.

Снъгруд претърпя операция на китката на лявата ръка и ще се възстановява поне шест седмици. Той има пет гола и шест асистенции в 26 мача от началото на сезона.

Торопченко, който е с едно попадение и една асистенция през кампанията, пък е с изгаряния по краката след битов инцидент, за който обаче повече подробности не бяха дадени от "сините". Единствено е ясно, че руснакът ще почива няколко седмици, докато кожата му се възстанови.

Заради травмите в тима бе извикан Алексантери Каскимяки, който се състезава в Американската хокейна лига за тима на Спрингфийлд.