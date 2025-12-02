Подробно търсене

Двама хокеисти на Сейнт Луис Блус са с контузии и ще отсъстват за дълъг период от време

Георги Крумов
Джими Снъгруд / снимка: AP Photo/Jeff Roberson
Сейнт Луис,  
02.12.2025 13:48
 (БТА)

Отборът на Сейнт Луис Блус ще бъде без двама играчи за поне няколко седмици, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Става дума за 21-годишния нападател Джими Снъгруд и 26-годишния нападател Алексей Торопченко.

Снъгруд претърпя операция на китката на лявата ръка и ще се възстановява поне шест седмици. Той има пет гола и шест асистенции в 26 мача от началото на сезона.

Торопченко, който е с едно попадение и една асистенция през кампанията, пък е с изгаряния по краката след битов инцидент, за който обаче повече подробности не бяха дадени от "сините". Единствено е ясно, че руснакът ще почива няколко седмици, докато кожата му се възстанови.

Заради травмите в тима бе извикан Алексантери Каскимяки, който се състезава в Американската хокейна лига за тима на Спрингфийлд.

/ГК/

