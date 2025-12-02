Спортният директор на Барселона Деко: „Рашфорд е щастлив при нас, фантастичен играч е“

Спортният директор на испанския футболен шампион Барселона - Деко, похвали добрата форма на Маркъс Рашфорд след пристигането му под наем в клуба, съобщи „Скай Спортс“.

Португалецът се изказа ласкаво по адрес на Рашфорд за неговото представяне от началото на сезона, след като беше преотстъпен от Манчестър Юнайтед. След края на кампанията Барселона ще има възможност да закупи англичанина за сума от около 28 милиона паунда.

„Рашфорд е щастлив при нас, фантастичен играч е. Той страдаше малко при промяната на поколенията в Юнайтед. Не е лесно за него. Когато си важен играч, имаш много отговорности“, каза Деко.

„Ако погледнете Юнайтед в последните пет години, те имаха трудности при изграждането на нов отбор, за да станат отново силни. Той беше там през цялото време. Не е лесно за играч, към когото хората имат такива очаквания“, добави бившият полузащитник.

Рашфорд вкара шест гола за Барселона в 18-те си мача за „синьо-червените“ във всички турнири, като е бил титуляр в 13 от тях.

Каталунският гранд е на първо място в испанската Ла Лига с 34 точки, на една пред големия си съперник Реал Мадрид. Тази вечер на тима предстои двубой срещу Атлетико Мадрид, който заема четвъртата позиция с 31 точки.