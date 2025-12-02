Баскетболистът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще се завърне на терена преди Коледа

Френският баскетболист Виктор Уембаняма ще се завърне на терена преди Коледа, твърди журналистът Джеф Макдоналд от San Antonio Express-News, цитиран от специализираното издание Basketnews.com.

Сан Антонио заема пето място в Западната конференция на НБА с актив 13-6, въпреки че Уембаняма пропусна последните седем мача на отбора заради контузия на прасеца. През този период Спърс записаха пет победи и две загуби.

Уембаняма ще отсъства още известно време, но скоро би трябвало да се завърне на терена. „Моето предположение е, че Уемби ще се завърне до Коледа. Мисля, че е сигурно“, заяви Макдоналд.

Журналистът смята, че контузията на френския национал не е толкова сериозна, но може да отнеме време, тъй като ръководството на „шпорите“ иска да бъде допълнително търпеливо със своята суперзвезда.

През тази година Виктор Уембаняма изигра 12 мача, постигайки средно по 26.2 точки, 12.9 борби и 4 асистенции за средно 34.7 минути.