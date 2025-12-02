Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

site.btaАндре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации
Вратарят Андре Онана остана извън състава на националния отбор на Камерун за започващия на 21 декември турнира за Купата на африканските нации в Мароко.
Стражът на Манчестър Юнайтед, който този сезон играе под наем в турския Трабзонспор, обаче не е единственият опитен играч, който не е извикан от селекционера Давид Пагу. Друг такъв е нападателят Венсан Абубакар, който бе неделима част от тима през последните 15 години.
Промените, сред които е и назначение на Пагу на мястото на белгиеца Марк Брис, са в следствие на провала на Камерун да се класира за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.
Сред по-познатите имена за предстоящия турнир са крилото на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и халфът на Брайтън Карлос Балеба.
Камерун е в група "F" на Купата на африканските нации заедно с отборите на Кот д'Ивоар, Габон и Мозамбик. Първият мач на тима е на 24 декември срещу Габон.
