Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

Георги Крумов
Андре Онана / снимка: AP Photo/Dave Thompson, File
Яунде,  
02.12.2025 09:52
 (БТА)

Вратарят Андре Онана остана извън състава на националния отбор на Камерун за започващия на 21 декември турнира за Купата на африканските нации в Мароко.

Стражът на Манчестър Юнайтед, който този сезон играе под наем в турския Трабзонспор, обаче не е единственият опитен играч, който не е извикан от селекционера Давид Пагу. Друг такъв е нападателят Венсан Абубакар, който бе неделима част от тима през последните 15 години.

Промените, сред които е и назначение на Пагу на мястото на белгиеца Марк Брис, са в следствие на провала на Камерун да се класира за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Сред по-познатите имена за предстоящия турнир са крилото на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и халфът на Брайтън Карлос Балеба.

Камерун е в група "F" на Купата на африканските нации заедно с отборите на Кот д'Ивоар, Габон и Мозамбик. Първият мач на тима е на 24 декември срещу Габон.

/ГК/

