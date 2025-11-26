Серж Гнабри и Йозуа Кимих ще бъдат на разположение на Венсан Компани за мача на Байерн срещу Арсенал

Серж Гнабри и Йозуа Кимих ще бъдат на разположение на треньора Венсан Компани за предстоящия мач на Байерн Мюнхен от Шампионската лига по футбол срещу Арсенал, съобщава агенция ДПА. Обещаващият юноша Ленарт Карл пък се очаква да стартира в състава на баварците.

Байерн и Арсенал влизат в двубоя с безупречен актив и един от двата отбора може да вземе предимство в надпреварата за първата позиция.

"Серж Гнабри изглежда добре, ще видим дали може да издържи 90 минути. Бяхме притеснени за него, но сигналите напоследък са добри. При Йозуа Кимих е същото, той имаше положителен ден. Най-вероятно всички ще бъдат на наше разположение", каза Компани, цитиран от агенция ДПА.

Здравословното състояние на баварците е добро, но Луис Диас е наказан заради червен картон от двубоя срещу шампиона Пари Сен Жермен. Компани заяви, че към момента възнамерява да даде шанс на 17-годишния Карл да запише мач като титуляр на "Емирейтс".

"Той се представя добре не само в атака, а и в защита. Утре му предстои още един тест и за момента сме доволни от развитието му", добави Компани.

Треньорът на Байерн бе подкрепен от звездата на отбора Хари Кейн: "Той е готов за голям мач. Момчето се доказва при всяка поява на терена и си личи, че играе със самочувствие. Напрежението не му влияе, мисли бързо, атлетичен е и е труден за опазване".