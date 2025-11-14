Селекционерът на Англия Томас Тухел след победата над Сърбия: „Много съм доволен от първото полувреме“

Старши треньорът на националния отбор на Англия по футбол Томас Тухел беше доволен от играта през първото полувреме при успеха на тима с 2:0 над Сърбия в квалификация за Мондиал 2026.

„Мисля, че 2:0 е реален резултат. Отне време, много търпение и упорита работа да победим. Радвам се, че не всичко беше лесно, но се разви по начин, по който искахме - с ранни голове. Адаптирахме се към съперника. Не знаехме много за Сърбия, така че трябваше да се адаптираме. Те знаеха всичко за нас. Имат нов треньор, нова енергия", каза Тухел пред сайта на УЕФА.

„Много съм доволен от първото полувреме. През второто загубихме малко пресата си и те се измъкнаха няколко пъти с дълги подавания. Комплименти към защитната четворка и към вратаря за това, че не допуснаха гол, но трябваше да работим здраво и имахме малко късмет в правилните моменти“, добави той.

„Това е, което всеки иска да постигне. Мисля, че не бяхме достатъчно прецизни в последния пас през целия мач. Мисля, че създадохме някои полуположения от доста обещаващи ситуации. А след това подаването ни не беше правилно, последното решение не беше правилно“, заяви селекционерът.

„Особено през второто полувреме можехме да вкараме с малко повече прецизност, може би с малко повече желание. Ще продължим да се опитваме, но това е и футболът. Радвам се, че не винаги е възможно да се вкарат пет гола или ранни голове. Всички се опитват и полагат много усилия, за да ни спрат“, допълни той.

Томас Тухел вярва, че отборът показва напредък.

„Постигнахме резултат, беше отборна борба. Трябваше да положим усилия - в противен случай щяхме да имаме проблеми срещу добрия сръбски отбор. Всички тези преживявания заедно - имаме още една победа, имаме суха мрежа, а преодоляването на трудностите помагат за изграждането на спойката между всички. В добро психическо състояние сме, усилията са налице и отборът го знае, така че нека продължим така“, завърши треньорът.