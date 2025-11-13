Солскяер: "Юнайтед печели повече мачове, когато има по-малко от 50% владение на топката"

Бившият мениджър на футболните обори на Манчестър Юнайтед и Бешикташ - Оле Гунар Солскяер, беше гост в подкаста “Тhe Overlap”. Норвежецът разказа куп любопитни истории от треньорската си кариера.

Солскяр за последно води Бешикташ, откъдето бе уволнен в края на август. Той прекара в турския гранд около 7 месеца.

„Ужасно е да играеш срещу Манчестър Юнайтед при Аморим, когато се представят добре. Вероятно се нуждаете от отбори, които да пресират, за да може това да проработи. И виждате ли, може би Юнайтед изглежда, че сега печели повече мачове, когато има по-малко от 50% владение на топката“, започна Солскяер.

„Бях почти шокиран, когато ми съобщиха за продажбата Скот Мактоминей. Смятам, че ти се иска да имаш ядро от местни момчета, които познават клуба, които разбират клуба. А Скот го направи и за мен той показа в Италия колко добър играч е. Смятам, че е от най-добрите и е страхотен характер, личност, която искаш да имаш в отбора и около него, като че ли поставя стандартите.

С Джейдън Санчо искахме да направим следващата стъпка, не да се отдалечим от това, което имахме, а да добавим нещо различно в последната третина. Не съм говорил с Маркъс Рашфорд, откакто напуснах, само си писахме няколко съобщения. Не знам какво се е случило в живота му, но се вижда, че сега се забавлява в Барселона“, каза още Солскяер, визирайки напускането на "Олд Т,афорд" на Мактоминей, който премина в Наполи, както и на Санчо и Рашфорд, които са преотстъпени до следващото лято съответно в Астън Вила и в Барселона.

Норвежкият специалист говори и за последната спирка засега в кариерата си - Бешикташ: „Когато Бешикташ ми отправи предложение, направих малко проучване. Вече познавах историята на клуба. Бях извън футбола за известно време, а офертата беше от много голям клуб. Казах си: „Приеми, отиди и се наслади“. Свърших работата си добре, дадох най-доброто от себе си.

През първия сезон постигнахме добра форма и бяхме напът да се класираме директно за европейските турнири без да играем квалификации.

Дните ми в Турция бяха като влакче на ужасите. Беше абсолютно фантастично, прекрасно. Феновете бяха изключително страстни както в добрите, така и в лошите моменти. Да живееш в Истанбул, да бъдеш сред турците, беше невероятно. Не мисля, че аз бях правилният човек, който да донесе стабилност на Бешикташ, или поне се надявах да бъда, но не се получи. Аз съм спокоен човек. Но те, когато печелят, са на върха, а когато губят – на дъното.

Не смятах, че ще бъда уволнен след загубата в квалификационния мач от Лигата на конференциите. Преди срещата, в същия ден, обядвахме с президента. Предишната вечер Манчестър Юнайтед беше загубил за купата от Гримзби. Такива неща се случват във футбола. Тази тема се отвори по време на обяда. Ние пък играехме с Лозана. Те почукаха на дърво и казаха: „Дано не се случи и на нас“. Шест-седем часа след обяда разговаряхме в офиса му, бяхме тъжни, прегърнахме се и си казахме „довиждане“.