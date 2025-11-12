Футболистите на Нигерия прекратиха споровете за премиите си преди важните мачове от квалификациите за Световното първенство

Футболистите на Нигерия са изцяло фокусирани върху плейофите от африканските квалификации за Световното първенство по футбол през 2026 година срещу Габон в четвъртък, след разрешаването на спора за премиите, който доведе до бойкот на тренировките, заяви капитанът Уилям Троост-Еконг.

Играчите не тренираха във вторник в знак на протест срещу неплатените бонуси, за които медиите предполагат, че датират още от 2019 година. Но Троост-Еконг потвърди, че въпросът е уреден с Нигерийската футболна федерация, поне засега.

„Въпросът е решен. Заедно сме и както преди сме фокусирани върху предстоящите мачове!“, написа Троост-Еконг в публикация в социалните мрежи, без да разкрива повече подробности.

Нигерия се изправя срещу Габон в полуфинал от плейофите за Африканските квалификации в мароканския град Рабат, надявайки се да си осигури място на финала в неделя срещу Камерун или ДР Конго, пише Ройтерс.

Победителят ще се класира за междуконтиненталните плейофи през март, където още две държави ще бъдат добавени към списъка от 48 отбора за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.