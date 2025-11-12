Дванадесет отбора ще вземат участие в благотворителния турнир по футбол за „Купата на кмета“ в Трън

Дванадесет отбора ще вземат участие в благотворителен турнир по футбол за „Купата на кмета“ в Трън, организиран в помощ на пострадалите къщи от пожара в края на месец юли тази година, при който бяха засегнати над 100 домове в три села, съобщи за БТА зам.-кметът Светлана Валериева.

Тя допълни, че състезанието се организира съвместно с Областния съвет на БФС в Перник. Турнирът ще бъде във формат минифутбол 5+1 с две полувремена по 15 минути. Отборите ще бъдат разпределени в четири групи по три състава. Елиминациите ще се провеждат по системата „всеки срещу всеки“, а първите класирали се в групите ще продължат напред. Валериева уточни, че участниците няма да играят с бутонки, а със спортни обувки тип „стоножки“.

Турнирът ще се състои на 15 ноември на градския стадион, а началото е в 9:30 часа.

Организаторите са оставили на отборите свободата сами да преценят каква такса за участие да заплатят, тъй като всички събрани средства ще бъдат дарени за подпомагане на пострадалите.