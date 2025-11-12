Подробно търсене

Световният шампион Аржентина гостува в Ангола за демонстративен мач
AP Photo/Gustavo Garello
12.11.2025 10:41
Лионел Меси и световният шампион по футбол Аржентина ще бъдат специални гости тази седмица в Ангола по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия, съобщи АП.

Ангола организира демонстративен мач между националния си отбор и Аржентина за петък, като според информацията това ще струва 13 милиона долара, за да може Ангола да привлече световните шампиони. Мачът е на стадион „11 ноември“ в Ангола, кръстен на Деня на независимостта.

Според Аржентинската футболна федерация, отборът на Аржентина ще пристигне в Ангола в четвъртък.

Честванията на Ангола започнаха с церемония на Площада на Републиката в столицата Луанда, където войници издигнаха гигантско анголско знаме пред президента Жоао Лоуренсо.

Ангола обяви независимост от колониалния владетел Португалия на 11 ноември 1975 г., но бързо влезе в опустошителна гражданска война, която уби между 500 000 и 1 милион души и приключи през 2002 г.

