Федерация Адаптирана физическа активност - България ще отбележи десет години от създаването си

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
11.11.2025 14:42
 (БТА)

Федерация Адаптирана физическа активност - България ще отбележи десет години от създаването си.

Ръководството на централата и председателят й Слав Петков организират специално събитие по повод юбилея - десет години развитие и подкрепа на хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

Целта на пресконференцията е да се представи пред обществеността постигнатите резултати, основните предизвикателства и перспективите за бъдещо развитие.

Събитието ще се проведе на 13 ноември от 14:00 часа в зала „Опал“ на хотел „Рамада“. 

/ИК/

