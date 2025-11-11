Подробно търсене

Няколко клуба от Висшата лига по футбол на Англия искат да подпишат с Айвън Тони

Васил Трифонов
Няколко клуба от Висшата лига по футбол на Англия искат да подпишат с Айвън Тони
Няколко клуба от Висшата лига по футбол на Англия искат да подпишат с Айвън Тони
Снимка: Ap/Chan Long Hei
Лондон,  
11.11.2025 14:37
 (БТА)

Няколко клуба от Висшата лига желаят английския нападател Айвън Тони да се завърне в родината си, съобщи „Скай Спортс“.

Таранът премина в първенството на Саудитска Арабия през лятото на 2024 година. Тогава 29-годишният англичанин беше привлечен от Ал Ахли (Джеда) срещу 40 милиона паунда от Брентфорд.

Най-трудното за отборите за евентуалното връщане на Тони в Премиършип би било да покрият неговата висока заплата, коментират още от „Скай Спортс“. Нападателят получава около 450 хиляди паунда на седмица в настоящия си клуб, а това би го наредило на второ място по заплата в английската футболна Висша лига, единствено зад Ерлинг Холанд от Манчестър Сити.

Тони има 41 гола в 59 мача за Ал Ахли, а тимът му се намира на петото място в първенството на арабската страна.

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:59 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация