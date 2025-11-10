Подробно търсене

Вратарят на националния отбор на Белгия Тибо Куртоа ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство

Васил Трифонов
Вратарят на националния отбор на Белгия Тибо Куртоа ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство
Вратарят на националния отбор на Белгия Тибо Куртоа ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство
Тибо Куртоа, снимка: AP/Jon Super
Мадрид,  
10.11.2025 15:30
 (БТА)

Вратарят на Реал Мадрид - Тибо Куртоа, е с контузия на бедрото и ще пропусне двубоите на Белгия от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година, предава испанският вестник "Марка".

Белгийският страж изигра 90 минути при равенството срещу Райо Валекано в неделя, но при изследвания, направени след мача, е установена травма в дясното бедро.

Той няма да бъде на линия за срещите на белгийския национален отбор от пресявките за Мондиал 2026 срещу Казахстан (15 ноември) и Лихтенщайн (18 ноември). "Червените дяволи" се намират на първо място в група J с 14 точки. Казахстан е 4-и със 7 точки, а Лихтенщайн е последен с 0 точки от шест изиграни двубоя.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:58 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация