Вратарят на националния отбор на Белгия Тибо Куртоа ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство

Вратарят на Реал Мадрид - Тибо Куртоа, е с контузия на бедрото и ще пропусне двубоите на Белгия от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година, предава испанският вестник "Марка".

Белгийският страж изигра 90 минути при равенството срещу Райо Валекано в неделя, но при изследвания, направени след мача, е установена травма в дясното бедро.

Той няма да бъде на линия за срещите на белгийския национален отбор от пресявките за Мондиал 2026 срещу Казахстан (15 ноември) и Лихтенщайн (18 ноември). "Червените дяволи" се намират на първо място в група J с 14 точки. Казахстан е 4-и със 7 точки, а Лихтенщайн е последен с 0 точки от шест изиграни двубоя.